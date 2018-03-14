ГИП: где в Молдове совершается больше всего преступлений под воздействием алкоголя

Больше всего преступлений, совершённых под воздействием алкоголя, происходит в Кишинёве и Бельцах, а также в Кагульском, Хынчештском и Сорокском районах. В прошлом году там зарегистрировали до 270 подобных правонарушений. Таковы данные Генерального инспектората полиции.

В 13 районах страны произошло до 140 таких преступлений. Ещё в 17 районах - до 95.



В девяти районах страны в большинстве случаев пьяные люди покушались на жизнь и здоровье граждан. Зачастую подобные нарушения связаны с безопасностью движения и эксплуатации транспорта.



Всего в прошлом году под воздействием алкоголя было совершено семь тысяч преступлений.







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