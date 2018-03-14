Лекарства будут тестировать на виртуальных животных

Разработка и тестирование лекарственных препаратов – многоэтапный процесс. После того, как лекарство демонстрирует свою эффективность на клеточных линиях, его действие проверяют на лабораторных животных, а уже после этого переходят к клиническим испытаниям с участием пациентов.

Использование лабораторных животных для проведения научных экспериментов издавна вызывает немало споров – многие борцы за права животных считают неэтичным проводить такие опыты на мышах, крысах, кроликах и других животных.

Команда исследователей из Университета Оксфорда (University of Oxford) предложила тестировать лекарства на специальной компьютерной системе, которая, возможно, удовлетворит интересы ученых, а также успокоит защитников прав животных, пишет vesti.ru.

Авторы разработали компьютерную модель человеческих кардиомиоцитов, на которой им удалось виртуально «протестировать» 62 лекарственных препарата и 15 соединений, которые уже активно используются в медицине. Данные, полученные в результате такого анализа, оказались сходными с результатами лабораторных экспериментов. Подобные эксперименты помогали достаточно точно определить, будет ли лекарство опасно для сердца.

Так, например, можно было выявить, не будет ли препарат провоцировать аритмию – прогноз оказывался верным в 89% случаев. При этом результаты экспериментов на кроликов позволяли предсказать такой эффект лишь в 75% случаев.

Исследователи считают, что подобное решение может сократить число лабораторных животных, используемых в экспериментах. На смену мышам, крысам, обезьянам, морским свинкам и свиньям придут виртуальные «подопытные кролики», что позволит сохранять жизни почти 60 000 животных ежегодно.







