Британец рассказал, что он чувствовал, когда проснулся во время операции

В Британии мужчина заявил, что пришел в себя во время операции и чувствовал все, что происходит, но не мог рассказать об этом врачам. Об этом сообщает издание Metro.

Двадцатипятилетний Фенн Сеттл рассказал о том, что отошел от наркоза во время операции по удалению аппендикса. По словам мужчины, он чувствовал боль в животе, а дышать ему мешала трубка, вставленная в горло.

После этого он попытался поморгать и пошевелить пальцами, однако это ему не удалось, пишет РИА Новости

"Я понимал, что я все еще на операционном столе и осознавал, что происходит. Я был парализован, пытался открыть глаза, закричать, пошевелить пальцами рук или ног. Но единственным осознанным действием, которое я мог выполнить, было помочиться", — отметил Фенн.

После операции он рассказал медсестрам о том, что произошло, однако те ему не поверили. Тем не менее, мужчине все же удалось добиться компенсации и извинений от больницы. Через неделю после операции Фенн смог вернуться на работу, однако он по-прежнему страдает от посттравматического синдрома и периодических флэшбеков (внезапные, обычно сильные, повторные переживания прошлого опыта).

Случаи интранаркозного пробуждения сложно подтвердить, так как это является субъективным ощущением пациента. Тем не менее, современная техника позволяет наблюдать за глубиной сна пациента во время наркоза. По данным исследователей Национального института здоровья США, частота подобных случаев составляет около 0,13% при применении общей анестезии. При этом в большинство пациентов в такой ситуации не чувствуют боли.







