Латвийские следователи и прокуроры против публикации ”дела олигархов”.Будут раскрыты тактика и методы следствия.

Представители правоохранительных органов раскритиковали предложение депутатов опубликовать материалы так называемого ”дела олигархов”, закрытого из за отсутствия доказательств. В числе аргументов против этой идеи упоминался тот факт, что обнародование материалов подвергнет риску перечисленные в Конституции основные права человека.По данным портала Делфи представители прокуратуры отметили, что уголовное дело было прекращено из за невозможности доказать вину фигурантов.

А представители Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) считают, что при публикации материалов "дела олигархов" есть риск, что это приоткроет для всех тактику и методику ведения процесса, а также применяемые оперативниками методы и приемы. "Такой прецедент допускать нельзя, это может повлиять на эффективное расследование уголовных дел", — пояснила замглавы БПБК Илзе Юрча.В свою очередь омбудсмен Юрис Янсонс напомнил о гарантируемых государством правах человека. "Никто осужден не был. Могут лишь нравиться или не нравиться фигурирующие в деле лица", — пояснил он. "Если предложенные законопроекты будут приняты, то это исключение создаст прецедент, когда в интересах общества нужно разрешить круглосуточно подсматривать и подслушивать любого чиновника — в чисто превентивных целях", — считает Янсонс.”Дело олигархов” было начато в 2010 г. и касалось бизнесменов, политиков и министров, которых подозревали в извлечении выгоды из влияния