Дальнейший рост летних и зимних температур в российской и канадской Арктике приведет к тому, что зимы на северо-востоке Соединенных Штатов станут еще более суровыми и снежными, говорится в научной статье, опубликованной в издании Nature Communications.
"По сути, наши наблюдения подтверждают ту историю, о которой я уже говорю несколько лет. Потепление в Арктике периодически заставляет высокие ветра резко менять свой ход, и когда их потоки отклоняются к югу, то холодный воздух начинает проникать туда. Следующий сдвиг происходит нескоро, из-за чего подобные эпизоды аномально холодной или теплой погоды длятся очень долго", — рассказывает Дженнифер Франсис, климатолог из Ратгерсовского университета (США).
Последние несколько лет север Соединенных Штатов Америки и юг Канады переживают аномально холодные зимы с обильными снегопадами и очень низкими температурами, которые не только причиняют неудобство жителям, но и заставляют отопительные компании опустошать резервы природного газа и даже замедляют рост экономики. Аналогичная ситуация наблюдается на севере Азии.
Франсис и ее коллеги подтвердили, что это действительно так, сопоставив то, как менялся климат в регионе и погода на севере США и Канады с середины 20 века по прошлый год.
Сопоставляя эти индикаторы, авторы статьи пытались понять, есть ли связь между погодой в умеренных широтах и климатическими процессами в Заполярье.
Оказалось, что такая зависимость действительно существует, но не на всей территории Соединенных Штатов. Ярче всего она проявлялась на севере и северо-востоке страны, в окрестностях атлантического побережья США и на территории Скалистых гор, где вероятность наступления суровой зимы повышалась примерно в четыре раза, если в Арктике в то время господствовал мягкий климат, пишет РИА Новости
Как предполагает Франсис, в будущем такие зимы станут частным явлением, вскоре подобные процессы затронут Европу и Азию.
"Последние пять из шести зимних сезонов были невероятно холодными на востоке США, и теплыми и сухими на западе, тогда как в Арктике наблюдалась рекордно теплая погода. Совпадение ли это? Не думаю. Пока не понятно, насколько сильно Заполярье влияет на климат умеренных широт, но игнорировать эти взаимосвязи становится все сложнее", — заключает климатолог.
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