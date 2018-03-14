Стартап умертвит клиентов ради надежды на бессмертие

Компания Nectome, патронируемая известным бизнес-инкубатором Y Combinator, нашла способ сохранить человеческий мозг в целости и сохранности на сотни и даже тысячи лет, превратив его в кусок замороженного стекла. Есть только один нюанс: за шанс быть воскрешенным в будущем человек должен умереть в настоящем.

Как утверждает глава стартапа, выпускник Массачусетского технологического института (MIT) Роберт Макинтайр, разработанный ими химический раствор позволяет сберечь клетки на нанометровом уровне и сохранить коннектом — "карту мозга", которая впоследствии поможет воссоздать сеть синапсов, связывающих нейроны. Когда-нибудь в будущем, говорит он, ученые найдут способ оцифровать мозг и превратить сознание человека в компьютерную симуляцию.

Желающим воспользоваться услугой предлагается внести депозит в размере $10 тысяч и записаться в список ожидания, который к настоящему моменту насчитывает 25 человек. Процедура, по словам Макинтайра, "на 100 процентов смертельна", при этом, в отличие от крионики (замораживания только что умерших людей), пациент обязательно должен быть жив. Однако умирать прямо сейчас необязательно: это можно сделать, например, во время неизлечимой болезни, пишет vesti.ru

В Nectome, похоже, весьма серьезно настроены на то, чтобы создать успешный бизнес на умертвлении людей. Стартапу помогает ведущий нейробиолог MIT Эдвард Бойден, а недавно Фонд сохранения мозга (The Brain Preservation Foundation) присудил ему научную премию в размере $80 000 за технологию, которая настолько хорошо сохранила мозг свиньи, что при помощи электронного микроскопа можно было разглядеть каждый синапс.

Компания рассчитывает, что её услуги будут легальны на территории некоторых штатов США. В Калифорнии, например, два года назад был принят "Закон о возможности прекращения жизни", разрешающий добровольный уход из жизни тяжелобольным пациентам. Эвтаназия также разрешена в Орегоне, Вашингтоне, Монтане и Вермонте.