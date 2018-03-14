Британия приостанавливает двусторонние связи с Россией

Британия в связи с отравлением работавшего на британские спецслужбы бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля приостанавливает двусторонние контакты с РФ, в том числе, отзывает приглашение главе МИД РФ Сергею Лаврову посетить Лондон, заявила, выступая в среду в парламенте, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

Британия обвиняет в отравлении Скрипаля и его дочери российское государство.

"После этого вопиющего инцидента мы не можем оставлять отношения на прежнем уровне… Поэтому мы приостанавливаем все двусторонние контакты на высоком уровне, в том числе отзываем приглашение министру иностранных дел Сергею Лаврову", — сказала Мэй.

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал чушью обвинения в причастности Москвы к отравлению Скрипаля, но отметил, что Россия готова сотрудничать с Великобританией по этому делу, если Лондон выполнит свою часть обязательств в рамках Конвенции о запрещении химического оружия.

Он подчеркнул, что Россия не получала от Лондона никаких запросов, которые Великобритания обязана была подать в соответствии с КЗХО, и напомнил, что страна, которую обвиняют в изготовлении химоружия, имеет полное право получить образцы этого вещества.

По словам Лаврова, Россия официально потребовала от Лондона предоставить ей доступ ко всем материалам по делу Скрипаля, а также к веществу, которым он предположительно был отравлен, пишет РИА Новости





