YouTube объявил войну теориям заговора

Генеральный директор YouTube Сьюзен Войжитски заявила, что представители популярного видеохостинга отныне будут бороться с конспирологическими видео. Теперь каждый подобный ролик будет сопровождаться тематическими статьями из "Википедии", которые будут прикреплять к сомнительным материалам модераторы, сообщает Guardian.

В категорию сомнительных конспирологических роликов попадут, например, материалы, связанные с версиями терактов 11 сентября, видео о плоской Земле, иллюминатах и сюжеты, отрицающие полеты американцев на Луну, пишет vesti.ru

Впрочем, как утверждает Войжитски, главная проблема для YouTube – не старые теории заговора, а конспирологические теории, связанные со свежими событиями.

"Когда Америку захлестнула волна убийств в школах, на YouTube стали появляться видео с непроверенной информацией о причинах трагедий до публикации официальных сводок и версий. Это серьезная проблема", — отметила гендиректор сервиса.