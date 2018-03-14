Камера запечатлела внезапное нападение быка на прохожую в Индии

В сети размещены кадры инцидента с участием быка и прохожей, произошедшего на днях в штате Гуджарат на западе страны.

Животное, прогуливавшееся по городской улице, проявило интерес к мотоциклисту, припарковавшемуся у обочины, однако затем его внимание переключилось на прохожую.

Бык атаковал ничего не подозревавшую женщину со стороны спины. От удара жертва сделала сальто в воздухе и упала на асфальт, пишет vesti.ru

По данным издания The Times of India, пострадавшая была госпитализирована с серьезными травмами.