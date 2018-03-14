Первое заседание рабочей группы по внедрению проекта по возведению спортивно-культурного комплекса состоялся в министерстве экономики.
Комментарии
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Возможно, придется взвалить на себя все домашние обязанности или ухаживать за больным родственником. После обеда Ваше настроение изменится, Вы почувствуете себя более собранно, дела пойдут лучше. Выгодно продавать валюту.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Возможны проблемы с пищеварением. Вас могут ждать награды или порицания, в зависимости от того, как Вы действовали в прошлом. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Если Вы в ссоре, самое время помириться. Дела назначенные на сегодня, пройдут на редкость удачно. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Исключите сегодня из своего меню мясо, замените его овощами. Попытки понять ситуацию и разобраться в ней при помощи анализа окажутся тщетными. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Многие будут сегодня чересчур эмоциональны. Если у Вас есть друзья-иностранцы, сегодня самый подходящий день для встречи с ними. Не будьте неблагодарными.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День придаст решимости Вашим действиям. Ваша сдержанность будет воспринята близким человеком как невнимание, что может привести к недоразумениям и обидам. Если, вы не состоите в браке, то возможно, нужно зарегистрировать свой союз. Воздержитесь от тяжелой пищи.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. В отношении с начальством не рекомендуется терять чувство меры и такта. Поэтому расплатитесь с кредиторами, тем более, что вскоре финансовые трудности сменит успех. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Очень активный, насыщенный делами и разговорами день. Встреча с друзьями обещает интересный вечер. Ваше желание привести квартиру в надлежащий вид, может не встретить поддержки у домашних, что приведет к долгим дебатам и ссорам. Будьте осторожны с самолетом.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Актуальными станут распределение доходов, уплата налогов и пошлин. Никто сегодня не будет жаловаться на отсутствие вдохновения. Пришло время пожинать плоды.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Вы станете ещё более серьезным и трудолюбивым. Проверяйте срок годности на препаратах, которые Вы собираетесь употребить, ни в коем случае не превышайте дозировку. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Вас будут волновать вопросы материального характера. При встрече с любимым человеком, возможны серьезные осложнения отношений, вплоть до размолвки. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. Не стоит горячится и волноваться, иначе не избежать печального исхода. Того, кто не задумывается о далеких трудностях, подстерегают близкие неприятности. Будьте осторожны с начальником.
|Banca Nationala a Moldovei
журналист