Проект по возведению ”Arena Chișinău” обсуждается в министерстве экономики

Первое заседание рабочей группы по внедрению проекта по возведению спортивно-культурного комплекса состоялся в министерстве экономики.

В состав группы входит глава министерства образования, культуры и исследований Моника Бабук, министр финансов Октавиан Армашу, министр сельского хозяйста, регионального развития и экологиии Ливиу Волконович и другие представители государственных ведомств. Приоритетом рабочей группы является разработка в течении 10 дней плана действий по внедрению проекта спортивно-культурного комплекса, который будет возведен на принципах частно-государственного партнерства. Кроме того до 1 апреля 2018 года члены правительства должны представить кабмину на расмотрение проекты нормативных актов, необходимых для внедрения этого проекта. Министр экономики Кирилл Габурич представил концепцию „Arena Chișinău” , отметив, что возведение комплекса представляет собой стратегический приоритет государства, обеспечиващий Молдову серией преимуществ и возможностей. ”Согласно исследованию „Arena Chișinău” вместит до 5 тыс зрителей, будут до 1200 паркомест и она сможет принять спортивные и культурные мероприятия, конференции и выставки. Здание будет с олимпийским бассейном, теннисными кортами, салонами для фитнеса и спа”, - отметил Габурич. Согласно министру, отбор частного партнера произойдет на основе публичного конкурса на международном уровне, чтобы обеспечить привлечение опытного девелоппера. Предполагается, что комплекс возведут на земельном участке, находящемся в ведении Центра усовершенствования в области виноделия в коммуне Ставчены. В ходе заседания был опреден и план действий, который предусмотривает перечень госведомств, которые могут быть задействованы в процессе внедрения проекта по строительству „Arena Chișinău”. Напомним, что концепция „Arena Chișinău” была представлена вчера председателем парламента Андрианом Канду. По плану, проект должен быть реализован в течении одного года.

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