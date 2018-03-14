В Сети рассекретили обновленный Peugeot 408

В Сети были опубликованы фото нового поколения бюджетного седана Peugeot 408. Автомобиль будет в скором времени представлен в Китае. Снимки были обнародованы в базе министерства промышленности КНР, пишет Onliner.

По предварительной информации, автомобиль получит габариты как у предшественника. Длина седана составит 4750 мм, ширина - 1820 мм, высота — 1488 мм. При этом колесная база достигает 2730 мм.

В Китае седан будет продаваться с 1,8-литровым атмосферным двигателем, мощность которого составит 139 лошадиных сил. Также будут доступны версии с 1,2- и 1,6-литровыми турбомоторами (136 и 167 л. с.), пишет korrespondent.net

Работать двигатели будут в паре с механической коробкой передач, либо же с АКП с шестью ступенями.