В Одессе из-за кражи кабеля не работала линия скорой помощи

Одесская служба скорой медицинской помощи 103 утром в среду, 14 марта, некоторое время оставались без стационарной телефонной связи. Об этом сообщила пресс-служба Укртелекома.

В 4:00 ночи на телекоммуникационной сети компании сработала сигнализация. Ремонтная бригада, выехавшая на улицу Пастера, где произошла авария, обнаружила порез медного кабеля, через который осуществлялась связь с номером 103, пишет korrespondent.net

Укртелеком оперативно установил переадресацию, дав возможность одесситам связываться со скорой.

"К сожалению, в последнее время количество краж и повреждений линий связи увеличилось. В прошлом году в Одесской области было зафиксировано больше тысячи таких случаев", – говорится в сообщении.

Отмечается, что полностью восстановить линию удалось к 15:00.