Отключения воды в столице

Потребители, проживающие в домах №№ 4–6/1 на бульваре Негруцци, в четверг, 15 марта, останутся без водопроводной воды. Отключения планируются в период с 09.00 до 17.00, когда будет осуществляться замена клапанов и водомеров, передаёт IPN.

Помимо этого, в четверг, с 09.30 до 17.00, подача воды будет приостановлена ​​на улице Каля Ешилор, 43/1. Как сообщает АО „Apă-Canal Chişinău”, в связи с выполнением работ, запланированных компанией „Gas Natural Fenosa”, возможно отключение электроснабжения, которое повлечёт за собой отключение воды по вышеуказанному адресу.



Жители пригорода Крузешть также останутся без воды в интервале между 09.00 и 14.00. Подача воды будет прервана в связи с выполнением плановых работ на водоподъёмной насосной станции, расположенной в этом населённом пункте.



Потребителям, проживающим по указанным адресам, рекомендуется обеспечить себя минимальным запасом воды для питья и бытовых нужд на период отключений.



По завершении работ водоснабжение будет возобновлено в соответствии с плановыми параметрами. Дополнительную информацию потребители могут получить, позвонив в Центральную диспетчерскую службу по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.