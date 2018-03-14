«Хаббл» снял столкновение двух галактик

Новый снимок, сделанный космическим телескопом «Хаббл», показывает две сталкивающиеся галактики на расстоянии 350 млн световых лет от нас. Этот процесс отслеживался в течение 52 лет, сообщает Mental Floss.

Галактики постоянно изменяют форму и ползут через пространство. Когда их пути пересекаются, то звездный материал начинает смешиваться и они в конечном счете сливаются в единое целое под действием гравитации. Для завершения этого процесса потребуются миллионы лет.

На полученном изображении — две спиральные галактики в созвездии Кита, их ядра еще отдельны, но сопровождающийся взрывами процесс слияния уже запущен. За галактиками движутся длинные хвосты из газа, пыли и звезд. Ярко-синие участки указывают на «звездные детские сады», где газ и пыль, объединенные силой притяжения, производят новые звезды.

Согласно заявлению Европейского космического агентства, происходящее с галактиками «похоже на природный эксперимент, проводящийся в космическом масштабе. Изучив его, астрономы смогут лучше понять физические процессы, которые придают спиральным и эллиптическим галактикам новые формы», пишет moya-planeta.ru