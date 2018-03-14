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Йеллоустоунский вулкан вновь проявляет активность
// фото: yandex.ru
17:37, 14 Mar 2018
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На прошлой неделе снова была зафиксирована сейсмическая активность потенциально опасного вулкана Йеллоустоун в национальном парке Вайоминга.

Пользователи Twitter успели переполошиться: «Йеллоустоун опять проснулся, начинайте молиться, мы все умрем». К слову, если вулкан действительно начнет извергаться, две трети территории США станут непригодны для жизни, около 87 000 человек погибнут на месте, а на планете произойдет климатический сдвиг.

Чикагские СМИ успокаивают: «Незначительные землетрясения происходят в районе Йеллоустоуна 50 или более раз в неделю, но крупного извержения в обозримом будущем не ожидается», сообщает moya-planeta.ru

 Супервулкан Йеллоустоун извергался 700 000 лет назад, и ученые считают, что период его активности составляет не менее миллиона лет.




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