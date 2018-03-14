Больному ребенку из США собрали деньги на лечение благодаря случайной смс

Отец шестерых детей из Миссури смог раздобыть деньги на лечение больного раком сына благодаря смс-сообщению, которое предназначалось не ему.

В сообщении, о котором рассказала пользователь Twitter Мэнди Миллер, девушка по имени Сид отправила фотографии платья, чтобы узнать, идет оно ей или нет. Его получил мужчина по имени Тони, который вскоре ответил ей.

"Я думаю, что это сообщение предназначалось кому-то еще. Моей жены нет дома, я не могу узнать ее мнение, но мои дети думают, что вы выглядите в этом платье ослепительно", — написал он, после чего отправил ей фотографию своих детей, поднявших пальцы вверх.

Твит Мэнди быстро набрал популярность. На следующий день после публикации в комментариях появился человек, знакомый с Тони и его семьей, и сообщивший, что на фото не было шестого ребенка, мальчика по имени Кайзлер, который лежит в больнице с лейкемией.

"Надеюсь, магия Twitter сработает. Ниже — ссылка на сайт GoFundme, на котором собирают деньги на лечение Кайзлера от лейкемии", — написал он.

Тони рассказала изданию Bored Panda, что на тот момент они собрали всего три тысячи долларов за год. Однако после публикации твита с ссылкой семья получила более 40 тысяч за несколько дней — больше, чем им удалось собрать за два года, пишет РИА Новости



Мама Кайзлера Рэйчел была шокирована такой реакцией. "Это так окрыляет, когда тебе напоминают о том, что в мире все еще есть хорошие люди, которые думают о других и мгновенно проявляют щедрость и доброту ", — сказала она.

