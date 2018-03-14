Минэкономики: Тарифы на электроэнергию могут быть cнижены

Тариф на электроэнергию может быть снижен после того, как вступят в силу новые контракты на поставку. Согласно сообщению минэкономики, это стало возможным благодаря новой методологии расчета стоимости энергии, а также эволюции на валютном рынке, которые позволяют найти решение для уменьшения тарифа.

Новые контракты были подписаны между компанией с государственным участием "Energocom" и Кучурганской ГРЭС, а также украинской фирмой DTEK Pavlogradugoli. Таким образом 70% электрической энергии будет поставлять ГРЭС, остальной объем Украина. В ведомстве соообщили, что эта пропорция позволит обеспечить безопасность поставок и позволит предложить потребителям лучшую конечную цену. Средняя стоимость составляет 5,24 центов США/kWh. И хотя стоимость выше чем в действовавшем до сих пор договоре, тариф для населения увеличиваться не будет. В Минэкономики также объяснили, что процесс организации проведения закупок был транспарентным. Мониторинг осуществляла группа наблюдателей, составленный из представителей Делагации ЕС в Молдове, а также секретариата Энергетического сообщества.

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