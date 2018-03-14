Власти планируют восстановить почти 1200 км дорожного полотна

Программу реабилитации дорог представили в парламентской Комиссии по экономике разработчики из отраслевого министерства. Она предусматривает восстановление почти 1200 километров дорожного полотна.

"70 процентов дорог в Молдове давно непригодны. Но финансовых средств на их восстановление не хватает. Особенно на трассы местного значения. Поэтому мы стараемся удалять дефекты по мере их появления", - госекретарь МЭИ Анатолой Усатый.



Министерство расторгло шесть из 16 контрактов с подрядчиками на ремонт магистралей за счет внешнего финансирования.



"По дороге, которая соединяет столицу с портом Джурджулешты, ходит много тяжелых машин. Не исключают, что там самое интенсивное движение. А на участке Чумай-Вулканешты 20 километров вовсе непроходимы", - cообщил депутат ДПМ Корнел Дудник.



Начать реализацию программы "Хорошие дороги для Молдовы" планируется в мае. Трассы Кишинев-Унгены и Бельцы-Скулены обещают реабилитировать до конца текущего года.



"На центральном уровне мы обеспечили коммуникацию между органами местной публичной администрации первого и второго уровней. Контракт с подрядчиком будет заключаться по целому району, чтобы он не мог сказать - здесь делаем, а здесь нет", - cказал госекретарь МЭИ Анатолий Усатый.



На восстановление дорог местного и национального значения в этом году направят миллиард 600 миллионов леев. Чуть меньше трети этой суммы поступит из Дорожного фонда, остальное из госбюджета, сообщил после очередного совещания в Демпартии Влад Плахотнюк.





