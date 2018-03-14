Переход на летнее время 2018: когда в Молдове переводят часы

В последнее воскресенье марта Молдова переведёт стрелки часов. Ранее власти заявили, что в будущем наша страна возможно откажется от этой практики, поскольку Европейский совет намерен внести поправки в Директиву о летнем времени.

"В этом году переход на летнее время произойдет 25 марта. Правительство Молдовы решит, будет ли страна в дальнейшем переводить стрелки после того, как Европейский совет внесёт поправки в Директиву о летнем времени", - cообщила по телефону Юлиана Дрэгэлин.



С такой просьбой к евродепутам обратились жители Финляндии. Они утверждают, что перевод стрелок негативно сказывается на здоровье граждан. Директиву о летнем времени приняли в 2001 году. Согласно ей, стрелки часов переводят дважды в год, в последнее воскресенье октября и марта. Сейчас эта практика действует более чем в ста странах, в том числе Молдове, Румынии и Украине.





