Повышения тарифа на электроэнергию не будет

Тариф на электроэнергию повышать не будут, несмотря на повышение закупочной цены. В министерство экономики заявили, что тариф может даже снизится.

"По нашему мнению, оснований для повышения тарифа нет благодаря новой методологии расчета, которая включает курс валют и другие факторы. Более того, есть резервы для снижения стоимости поставки. Но окончательные расчеты должно сделать Агентство по регулированию в энергетике".



70% электроэнергии Молдова закупит у Кучурганской ГРЭС, остальное в Украине. По новым контрактам, средняя закупочная цена выросла на 10%, составив 52 доллара 40 центов за тысячу мегаватт-час.







Комментарии

Другие новости