Шаолиньский монах протыкает стекло иглой. ВИДЕО

Фань Фэй бросает иголку в стекло, она протыкает его и взрывает воздушный шарик на другой стороне. Замедленная съемка показывает, что игла действительно проходит сквозь стекло. Когда другие люди пытались повторить этот трюк, им удалось только отколоть небольшой кусок стекла.

Исследователь свойств стекла из Университета Корнуэлла Джеймс Сетна сообщил LiveScience: «Стекло на самом деле очень твердое до тех пор, пока в нем нет трещин. Но с появлением трещины оно становится очень хрупким».

Дело в том, что молекулы стекла формируют достаточно прочные связи друг с другом, при надавливании на один участок усилие передается другим и распределяется по всей поверхности стекла. Но при нарушении его целостности усилие скапливается на краях трещины, поэтому требуется гораздо меньше сил для разрушения, пишет moya-planeta.ru

Трюк с иголкой Сетна объясняет так: жесткая иголка делает глубокую трещину в стекле. Когда трещина есть, пробить само стекло уже гораздо проще.