Редкое облако напугало жителей штата Невада

Редкое подковообразное облако появилось в небесах над Батл-Маунтин, Невада. Все были убеждены, что это вторжение инопланетян.

Фото природного явления было сделано местной жительницей Кристи Граймс и выложено Национальной метеорологической службой в Twitter с записью: «Одно из самых редких облаков, которые мы когда-либо видели». Облако назвали подковообразным по очевидным причинам, а также заметили, что оно похоже на усы.

Как позже пояснила метеослужба, подобные формы образуются под воздействием восходящих потоков воздуха, которые и подняли края тучки кверху.

Но, несмотря на это научное объяснение, все пользователи были уверены, что явление связано с инопланетянами и летающими тарелками. В интернете появилось много мемов на данную тему, пишет moya-planeta.ru