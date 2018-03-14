ДНК космонавта, прожившего год в космосе, изменилась

Когда Скотт Келли вернулся на Землю после 340-дневной миссии на МКС, оказалось, что он стал выше на 5 см, легче на несколько килограммов, а микрофлора его ЖКТ полностью изменилась. Изменилась и его ДНК.

Издание LiveScience приводит заявление НАСА: считается, что время на орбите активировало прежде спящие «космические» гены, которые изменили иммунную систему, строение костей, зрение и другие физиологические аспекты. Большая часть из них пришла в норму после возвращения космонавта на Землю, но примерно 7% генов остались измененными.

Считается, что эти изменения вызваны стрессовым комплексом, который уже назвали «космическим стрессом». Один из участников проекта исследования близнецов, Кристофер Мейсон говорит: «Часто, когда тело испытывает что-то новое, иммунная система дает соответствующий ответ. Наше тело считает, что нужно защищаться. В жизни на космической станции есть свои неприятные моменты, и наше тело реагирует на них», пишет moya-planeta.ru