Весна берёт отгул: в Молдову возвращаются снег, холода и сильный ветер

В ближайшие дни в Молдове снова похолодает. С воскресенья холодный арктический фронт накроет нашу страну и принесет низкие температуры, сильный ветер и снегопады.

"В ночь на 22 марта ожидается от минус восьми до минус 13 градусов. Днем от минус четырех до минус девяти. Юг страны будет под воздействием циклона, который принесет осадки в виде снега и мокрого снега", - рассказывает метеоролог Геннадий Рошка.



Специалисты уверяют, что такая погода не повредит сельхозкультурам.



"Можно порекомендовать фермерам пока лишь наблюдать за состоянием растений после заморозков. Пока озимые не следует дополнительно подкармливать, а лишь когда начнется период их роста", - заявил профессор сельхозинститута Борис Боинчан.



По данным синоптиков, весна снова вступит в свои права только в конце следующей недели.