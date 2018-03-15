В Киеве мужчина подорвал гранатой автомобиль полицейских

Житель Киева подорвал гранатой машину патрульной полиции, когда его пытались задержать, сообщил пресс-секретарь МВД Украины Артем Шевченко в Facebook.

По его словам, инцидент произошел ночью в Деснянском районе. Задержанный оказал сопротивление и бросил под полицейский автомобиль ручную осколочную гранату. Взрыв повредил Тоyota, но люди не пострадали.

Мужчину задержали, им оказался местный житель 1988 года рождения, нигде постоянно не работающий, передает РИА Новости.