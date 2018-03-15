На столичном стадионе провели антитеррористические учения

МВД провело антитеррористические учения, в которых участвовали все подведомственные подразделения. Объектом для тренировочной отработки действий в случае проникновения в общественное место вооруженных бандитов стал футбольный стадион "Зимбру".

По сценарию учений, во время футбольного матча на стадион проникли 26 террористов и захватили 50 заложников, требуя крупную сумму денег, а также безопасный транспорт, который доставит их в аэропорт, где должен находиться заправленный топливом самолет. По сценарию, на террористах - пояса смертников, но против них все же начали штурм. Семерых ликвидировали, пятерых ранили. Пострадали также двое полицейских. Среди заложников жертв не было, лишь получившие легкие ранения.



"То, что я сегодня увидел, меня впечатлило. По моему мнению, ваши спецподразделения отлично справились", - считает сотрудник полиции Франции Роман Перес.



Специалисты из Польшы и Франции присутствовали на учениях в качестве наблюдателей. После разбора видеозаписей с тренировочного штурма его участники получат официальную оценку.



