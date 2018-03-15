На аукцион выставлены автомобили, конфискованные на государственной границе

Государственная налоговая служба вновь выставила на аукцион автомобили, конфискованные на государственной границе. В прошлом году через универсальную товарную биржу Молдовы продали 40 машин.

"У каждого автомобиля своя история. Бывало, продавали и по 300 леев, сейчас выставили один за 260 тысяч леев", - рассказала представитель Налоговой службы Ольга Бабански.



В этом году у налоговой службы есть заманчивые предложения. Самая дешевая машина на аукционе стоит несколько тысяч леев - "Опел"ь 92 года выпуска, к примеру, уже восемь лет выставляется на торги, и в этом году стартовую цену на него снизили. Одна из самых дорогих машин на аукционе - Джип 2002 года.



В то же время на последних торгах популярную Toyota Auris продали намного дороже заявленной цены.



"Его продали за 85 тысяч леев, а стартовая цена была 60 тысяч леев. Так как многие хотели купить этот автомобиль, цена на него возросла", - сказала представитель Налоговой службы Ольга Бабански.



В этом году налоговая служба выставила на торги 90 подержанных автомобилей. Желающие принять участие в аукционе должны зарегистрироваться на универсальной торговой бирже Молдовы.