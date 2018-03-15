Житель столицы погиб от осложнений, вызванных гриппом

83-летний житель столицы погиб от осложнений, вызванных гриппом. Как сообщают в Национальном Агентстве общественного здоровья, вирус привел к пневмонии, которую несчастный не перенес.

С начала года сезонный грипп диагностирован у шестисот семидесяти человек, еще 87 перенесли грипп типа Б, у 17-ти установлен вирус AH1N1, еще у трех - штамм AH3N2.

В Румынии от осложнений, вызванных гриппом, скончались сто человек. В Украине больны 300 тысяч.