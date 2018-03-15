Молдавские следователи учатся новым методам борьбы с контрафактными товарами

Следователи Национального инспектората расследований МВД Молдовы принимают участие в международном форуме, проходящем под эгидой Интерпола в Киеве.

Вместе с коллегами из Украины, Румынии, Польши и Беларуси они изучат новые методы борьбы с контрафактными товарами. В конференции принимают участие представители Всемирной таможенной организации при ООН, ведущие эксперты из промышленного, сельскохозяйственного и частного секторов Украины, Великобритании, Италии, Австрии, США и Китая.

Сотрудники правоохранительных органов получат последние данные о рисках, новых тенденциях в выявлении и расследовании контрафактных товаров, , ввозимых в Центральную и Восточную Европу.

Будут проведены семинары по способам мошенничества с продуктами питания, незаконных сделках в онлайн торговле, эффектах негативного воздействия контрафакта на здоровье потребителей и безопасность окружающей среды, передает Инфотаг.