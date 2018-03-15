Автомобиль засосало в грязь в Дурлештах

Разбитые после снегопадов дороги заливает грязевыми потоками во время дождя. Водители порой не знают, насколько глубока яма, скрытая под водой. В одной из таких ловушек оказался автомобиль в столичном пригороде - в Дурлештах.

Вырваться из трясины водитель пытался битый час, да только мерзкая жижа еще больше его засасывала.

Очевидцы принялись снимать мучения водителя на камеру телефона. Правда, предварительно вызвав спасателей. Те то и вызволили несчастного из болота.