Новые нановолокна продлят жизнь солнечным батареям в космосе и обычным батарейкам на Земле

Исследователи представили уникальные наноразмерные волокна оксида алюминия диаметром всего 10-20 нанометров, которые могут прочно взаимодействовать с различными полимерными матрицами, керамическими и металлическими материалами и улучшать свойства последних.

Авторы разработки – специалисты из эстонской компании ANF Development – назвали её Nafen. По их данным, нановолокна производятся путём контролируемого синтеза наноструктур оксида алюминия (Al 2 O 3 ) на поверхности расплава алюминия в присутствии специальных окислителей.

Подобные волокна в природене встречаются и могут быть получены только искусственным способом. Ну а применение они найдут во множестве сфер: в космической индустрии, электроэнергетике, топливной промышленности, металлургии, химической промышленности, машино- и самолётостроении, производстве строительных материалов.

В частности, нановолокна Nafen будут использованы в проекте Московского государственного технического университета имени Баумана по созданию защиты нового поколения для солнечных батарей космических аппаратов, пишет vesti.ru

Исследования показали, что тонкие стёкла батарей, модифицированные нановолокнами, становятся прочнее на 40% и могут длительное время выдерживать разрушительное воздействие радиации и метеопыли. Это очень важно, поскольку подобное внешнее воздействие вызывает деградационные процессы в материалах и конструкциях батарей, из-за чего теряются их энергетические мощности и уменьшается срок службы.

Поэтому учёные предлагают модифицировать стекло, используя нанокристаллический волокнистый материал нового поколения. Покрытия из такого материала будут максимально тонкими.

Команда проекта Nafen провела ряд работ и тестов и выяснила, что добавление нановолокон оксида алюминия в полиэтиленоксид препятствует процессу его кристаллизации, сохраняя полимер в проводящей форме. Таким образом нановолокна решают проблему потери ёмкости батареи при её длительном использовании.

Технология производства нановолокон может быть легко масштабирована в зависимости от объёмов спроса на материал.