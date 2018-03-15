Номер мобильного телефона на пакете, в котором бурятские следователи обнаружили голову мужчины, вывел их на предполагаемого убийцу — 27-летнего жителя Улан-Удэ, сообщила пресс-служба регионального управления СКР. Обыск в доме задержанного сняли на видео.
Со своим знакомым молодой человек расправился еще 13 декабря — в ходе застолья в квартире на Октябрьской улице товарищи поругались из-за какого-то пустяка, но спор быстро перерос в стычку. Хозяин квартиры выхватил нож и несколькими ударами прикончил недавнего собутыльника, после чего вытащил его тело на балкон. Спустя неделю, когда труп заледенел, он расчленил его с помощью ножовки, фрагменты разложил по пакетам, которые выносил по ночам и выбрасывал как обычный мусор.
Чудовищную находку 28 декабря сделал житель соседнего дома, наткнувшийся на выпавшую из целлофана отрезанную руку. После изучения всех пакетов следователи обнаружили на одном из них номер мобильного телефона — его шариковой ручкой написал сам предполагаемый убийца, но в процессе упаковки конечностей позабыл о нем, пишет vesti.ru
В ходе осмотра квартиры подозреваемого на балконе были обнаружены мешки и пакеты с недостающими фрагментами человеческого тела. Молодой человек не стал увиливать, признав, что это он зарезал и расчленил приятеля. Ему было предъявлено обвинение в убийстве, вскоре он предстанет перед судом.
Комментарии
- В Петербурге 14 семиклассников госпитализированы после употребления неизвестных таблеток
- Вместо пятого ребенка ливанская семья получила шестерняшек
- Канадец продает коттедж с гарантией защиты от зомби
- В Киеве откроют первый в мире хостел в вагонах метро
- Отчим признался в убийстве пропавшей в Сочи девочки
- В Кишиневе может появиться многофункциональня спортивная арена
- Диснеевская принцесса спасла застрявшего в снегу бостонского полицейского
- Садовник нашел редкое византийское кольцо в Израиле
- В Мексике в результате ДТП ранены более десяти детей
- Из самолета компании Emirates выпал член экипажа
- В Петербурге 14 семиклассников госпитализированы после употребления неизвестных таблеток
- Вместо пятого ребенка ливанская семья получила шестерняшек
- Исследование: быть одиноким полезно для фигуры
- Строительная компания понесет ответственность за разведенную грязь
- Австралийцы зафиксировали мощные инопланетные сигналы
- ДНК космонавта, прожившего год в космосе, изменилась
- Переход на летнее время 2018: когда в Молдове переводят часы
- Шаолиньский монах протыкает стекло иглой. ВИДЕО
- Редкое облако напугало жителей штата Невада
- В Таиланде домашний кот 20 минут отбивал атаку трёхметровой королевской кобры
- 8 марта Майя Санду приняла участие в марше защитников лесбиянок
- Оползень на глазах очевидцев убил грозившую скале пьяную женщину
- "Африканская Кардашьян" с 1,5-метровой попой: На улице все хотят меня отселфить
- Подробности о страшной находке под Хабаровском: обнаружено около 26 пар отрубленных рук
- В Китае прошли испытания скоростного поезда "Фусин"
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. Не начинайте сегодня никаких серьезных дел, потерпите до завтрашнего дня. Постарайтесь лечь спать пораньше. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Возникнет множество неотложных дел, потребующих предельной собранности. Ваша коммуникабельность располагает к встречам с друзьями и близкими людьми. Ваши отношения могут зайти в тупик.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Если Вы водите машину, будьте внимательны на дороге. Неудачный день для секса. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Ваша прямота и откровенность помогут развеять недоговорённости. Приобретенное сегодня либо окажется со скрытым браком, либо вскоре разочарует Вас. Успешны знакомства и поездки.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Многие получат премии или гонорары. Если у Вас есть друзья, с которыми вы по каким-то причинам поссорились и давно не виделись, пригласите их в гости. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День придаст решимости Вашим действиям. Наконец принесет плоды дело, которое Вы уже считали совсем гиблым. Если решается жилищный вопрос, то необходимо будет "покрутиться", чтобы не остаться в дураках. Вероятна новая романтическая связь.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. Возможны деловые встречи или телефонные переговоры с друзьями или родственниками. Придется вернуться к вопросам, встававшим ранее и уже считавшимся закрытыми. Вечером ждите приятных гостей.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Очень активный, насыщенный делами и разговорами день. Встреча с любимым человеком будет необыкновенно страстной. Неблагоприятное время для коллективных занятий или совместных мероприятий, однако, всё за чтобы вы не взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Успешным окажется обращение в органы власти.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Бизнесмены смогут заключить выгодные контракты или обрести надежных партнеров. Сегодня бессознательно могут быть найдены интересные и оптимальные способы решения застарелых проблем. Окажутся полезными советы и рекомендации друзей, с которыми вас связывают длительные отношения. Удачный день для людей творческих профессий.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Гармоничная космическая ситуация способствует Вашему финансовому благополучию. Проявляйте сдержанность, не идите напролом - и Вам представится возможность достичь задуманного. Перегрузки чреваты нервным срывом.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Не исключено, что вечером Вас ждет радостное свидание. Звезды напоминают о том, что нужно навестить родных. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. Возможно, вы почувствуете боли в области желудка. Тщательней контролируйте возросшую обидчивость, чтобы избежать ссор дома. Но не принимайте все так близко к сердцу.
|Banca Nationala a Moldovei
ivankaplat.wordpress.com