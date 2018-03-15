В США строят музей создателя Звездных войн Джорджа Лукаса

В Лос-Анджелесе началось строительство Музея нарративного искусства - проекта создателя Звездных войн Джорджа Лукаса. Об этом пишет The New York Times.

По информации издания, планировка и выбор города продлились несколько лет. По предварительным оценкам, еще четыре года потребуется для возведения музея.

Стоимость реализации данного проекта оценивают в миллиард долларов США.

Как сообщает korrespondent.net, Здание будет выполнено в форме звездного корабля из фильмов Джорджа Лукаса.