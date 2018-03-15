Трамп назначил своим советником телеведущего

Президент США Дональд Трамп 13 марта назначил известного американского телеведущего Ларри Кадлоу директором Национального экономического совета. Об этом сообщает издание Time.

По словам Кадлоу, Трамп предложил ему должность во вторник в ходе телефонного разговора, и он согласился.

За день до этого Трамп намекнул на кандидатуру Кадлоу: "Наши мнения не во всем сходятся, но, я считаю, что это даже хорошо".

Кадлоу - ведущий различных шоу на BBC и CNBC, в частности экономической программы Kudlow Report. Он ведет свой блог об экономике и деньгах, а также пишет для таких изданий, как Wall Street Journal и Washington Times, пишет korrespondent.net

Напомним, 13 марта Трамп уволил Тиллерсона с должности госсекретаря и предложил на этот пост кандидатуру действующего директора ЦРУ Майка Помпео. Место Помпео во главе ЦРУ должна занять его заместитель Джина Хаспел.