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Сожители из Басарабяски принуждали мужчину к попрошайничеству и получили тюремные сроки
// фото: newsgeorgia.ge
13:08, 15 Mar 2018
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Сожители из Басарабяски осуждены за принуждение к нищенству на восемь и семь лет лишения свободы.

По данным следствия, в январе 2016 года пара, воспользовались бедственным положением одного из своих знакомых, принудила его к попрошайничеству в Кишиневе.

Злоумышленники заставляли жертву отдавать им все деньги. Ночи бродяга проводил в подвале заброшенного здания, передает Инфотаг.

После двух недель принуждения к нищенству мужчина попал в поле зрения полиции, которая и вышла на его "работодателей". Они были взяты под стражу в зале суда после оглашения приговора.

В минувшем году судами республики по четырем сходным делам вынесены обвинительные переговоры в отношении восьми фигурантов.




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