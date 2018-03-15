В ролике Фантастических тварей нашли большой киноляп

Поклонники "поттерианы" обнаружили в новом проморолике фильма Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда крупный киноляп. Об этом сообщает The Independent.

В частности, имеется ввиду эпизод с трансгрессированием (телепортацией) героев в школу чародейства и волшебства Хогвартс. В книгах Джоан Роулинг не раз отмечалось, что трансгроссировать в Хогвартс невозможно никому, кроме Альбуса Дамблдора.

Такие меры были приняты для того, чтобы обезопасить учеников заведения от злодеев. При этом данный запрет никогда не снимался, пишет korrespondent.net