Садовник нашел редкое византийское кольцо в Израиле

Садовник обнаружил редкое бронзовое кольцо с портретом Святого Николая XII века во время прополки растений.

Кольцо было исследовано археологом Яной Чехановец из Департамента древностей.

Издание Sci-News приводит ее комментарий: «Кольцо прекрасно сохранилось и принесет нам немало открытий. На нем изображен лысый мужчина с посохом. Предварительно мы считаем, что это Святой Николай с епископским посохом, в древнем мире он считался покровителем путешественников, паломников и моряков. Вероятно, оно принадлежало паломнику, который путешествовал по Святой Земле».

Кольцо было обнаружено в месте неподалеку от древних дорог межу поселениями римлян и горой Фавор, они же использовались христианскими паломниками в средневековье, передает Моя планета.