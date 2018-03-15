В США разбился истребитель, два пилота погибли

У берегов Флориды 14 марта потерпел крушение истребитель F/A-18 во время тренировочного полета, сообщила пресс-служба военно-морских сил США в Twitter.

Отмечается, что экипаж самолета катапультировался и в результате поисково-специальной операции пилотов нашли и доставили в ближайшую больницу. Однако позже стало известно, что они погибли, пишет korrespondent.net



"С сожалением сообщаем, что оба пилота объявлены погибшими. Мы молимся за их семьи", − говорится в сообщении.

F/A-18 представляет собой палубный истребитель-бомбардировщик и штурмовик. Самолет разработан в 1970-х годах. На сегодня является основным боевым самолётом ВМС США.