Диснеевская принцесса спасла застрявшего в снегу бостонского полицейского

Сотрудник бостонский полиции не ожидал, что единственным человеком, который поможет ему откопать занесенную снегом машину, будет диснеевская принцесса Эльза из мультфильма "Холодное сердце". Как и страж порядка, она тоже зашла в ближайший паб погреться, сообщает People.

Во время недавней непогоды в Бостоне многие заведения открыли свои двери всем, кто стремился укрыться от холода и ветра. Внезапно в паб The Gallows на юге города вошел полицейский и попросил помочь откопать свою занесенную снегом машину. Ему вызвался помочь человек в костюме диснеевской принцессы Эльзы.

Она в одиночку сделала то, на что не хватило сил у полицейского — вытащила его автомобиль из сугроба. В костюме принцессы оказался 37-летний бостонский адвокат Джейсон Триплетт, который в тот вечер отдыхал в баре с друзьями. По словам мужчины, он надел костюм мультипликационного персонажа, чтобы справиться с собственной раздражительностью, которая была вызвана одиночеством, пишет tengrinews.kz