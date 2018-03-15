В Кишиневе может появиться многофункциональня спортивная арена

Появление ультрасовременной многофункциональной арены в Кишиневе придаст импульс развитию спорта в Республике Молдова. Так считают руководители спортивных федераций, бывшие спортсмены и президент Национального и спортивного комитета Николай Журавский.

Средства на строительство арены будут привлечены в рамках государственно-частного партнерства, заявил представивший концепцию проекта председатель парламента Андриан Канду. По расчетам экспертов правительства, арену можно возвести за год.



"Кроме того, что мы сможем воспитывать собственные таланты, здесь можно будет принимать гостей. Появятся и другие структуры и системы подготовки. Результаты всегда будут лучше, если что-то делать сообща", - заявил президент НОСК Николай Журавский.

"Появление такой арены назрело давно. Мы сможем проводить у себя соревнования европейского и международного уровня. Надеюсь, проект будет реализован. Я не только надеюсь, но и очень хочу, чтобы у нашего народа и у молдавского спорта была такая арена", - отметил президент Федерации борьбы Виктор Пейков.



Вместимость "Арены Кишинев" составит от трех до пяти тысяч зрителей. Здесь можно будет проводить не только спортивные соревнования, но и конференции, выставки, концерты. В комплекс также войдут олимпийский бассейн, теннисный корт, спа-центр и фитнес-центр. Предусмотрено строительство автомобильной парковки на 800-1200 мест.



Многофункциональня арена будет построена на окраине Кишинева, по дороге в сторону Оргеева.