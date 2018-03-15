Канадец продает коттедж с гарантией защиты от зомби

Находчивый владелец островного коттеджа в Канаде решил прорекламировать свой выставленный на продажу дом крайне необычным образом: он гарантирует, что владелец будет защищен от нашествия зомби. И даже в условиях апокалипсиса хорошо проведет время в доме с пятью спальнями.

63-летний владелец недвижимости Мэтью Свон объяснил изданию Hamilton Spectator, что людей привлекают вещи страшные и одновременно смешные. Поэтому он арендовал билборд на ближайшем шоссе и продает дом, неуязвимый для зомби, предоставляя 30-дневную гарантию новым владельцам.

Также мистер Свон создал специальный сайт - Zombiefree.ca. Там сообщается, что сертифицированное жилище без мертвецов на берегу озера Кахше обойдется в 885 тысяч канадских долларов (примерно 680 тысяч долларов США). Построенный в середине 60-х годов, в 2007-м двухэтажный дом площадью 292 кв. метра был полностью обновлен. Парковка - у ближайшего причала, куда надо добираться пять минут по воде. И 26 спальных мест для друзей на случай зомби-нашествия.

"Зомби не могут плавать, потому что в них много дырок, они просто ходят вдоль воды. Это их замедляет, и у вас больше времени на подготовку, - объясняет преимущества дома на острове Свон. - Я продаю дом с гарантией [от зомби] на 30 дней и 30 ночей. После этого владельцу придется самому следить за соблюдением необходимых протоколов для сохранения этого статуса. Но я все детально объясню и оставлю руководство".

Владелец говорит, что купил дом вскоре после реновации, надеясь, что там время от времени будет собираться вся его семья. Но на деле оказалось, что дети слишком много работают, и коттедж почти не использовали, передает newsru.com.