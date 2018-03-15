Стрелок из Флориды готов пойти на сделку с правосудием, чтобы избежать казни

Николас Круз, который застрелил 17 человек в школе в городе Парклэнд (штат Флорида, США), готов в любой момент пойти на сделку со следствием и признать свою вину, чтобы избежать смертной казни. Об этом заявили его адвокаты во время судебного заседания, состоявшегося в среду, 14 марта.

Ранее прокуратура сообщила, что будет добиваться смертной казни для Круза, напоминает ТАСС. Изначально защита молодого человека заявляла, что он готов пойти на сделку со следствием. Но позднее СМИ сообщили, что Круз отказался от этого варианта.

14 марта адвокаты Круза подчеркнули, что их подзащитный готов пойти на сделку с правосудием, признать вину по всем 34 пунктам и согласиться на пожизненное заключение в обмен на отказ прокуратуры от требования вынести смертный приговор.

Заседание суда, на котором присутствовал сам Николас Круз, проходило в городе Форт-Лодердейл (штат Флорида). Молодому человеку официально предъявили обвинения в покушении на убийство и умышленном убийстве (всего 34 пункта).

Трагедия в одной из школ Парклэнда произошла 14 февраля текущего года. Круз, ранее исключенный из этого учебного заведения за нарушения дисциплины, открыл огонь по учащимся и преподавателям. В результате 17 человек погибли.