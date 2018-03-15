Строительная компания понесет ответственность за разведенную грязь

В Кишиневе впервые строительная компания оштрафована за грязь, которую грузовики размазали по дорогам!

Более того, работы были остановлены до тех пор, пока работники не расчистили дорогу и всю зону от грязи, разбросанной грузовиками.

«На строительной площадке в переулке Студенцилор, 15а. Сегодня, 14 марта 2018 года, во время осмотра строительных площадок мы применили правовой рычаг, составив протокол на основе ст. 154, пункт 1 Кодекса о правонарушениях. Со стройплощадки в переулке Студенцилор, 15а, вывозились стройматериалы после сноса здания, а также грязь на близлежащие дороги. Работа была остановлена до тех пор, пока на стройплощадке не будет наведен порядок, в соответствие с нормативными требованиями. Этот случай был опубликован, чтобы предупредить тех, у кого «совесть нечиста», - говорится в сообщении, опубликованном на странице Facebook Претуры Рышкановка.

Напомним, что законодательство обязывает строительные компании убедится в том, чтобы грязь и другие материалы со строительных площадок не попадали на близлежащие дороги. Вчера столичная примэрия запустила кампанию «Наводим полный порядок», которая предусматривает чистку всех общественных мест, включая дороги и дворы жилых домов.

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