Американец убил гантелью флиртовавшего с ним старика

Американец до смерти избил гантелью пристававшего к нему пожилого мужчину. Об этом сообщает New York Post.

Инцидент произошел в нью-йоркском районе Бруклин в ночь на среду, 14 марта. 60-летний Клиффорд Уилльямс (Clifford Williams) познакомился с 21-летним мужчиной около ресторана быстрого питания. Они разговорились, и Уилльямс пригласил его к себе домой. Однако когда в квартире хозяин начал флиртовать с гостем, тот разозлился и несколько раз ударил его по голове небольшой гантелью, пишет lenta.ru

В квартире также находился один из родственников пострадавшего. Около двух часов ночи он услышал звуки потасовки, обнаружил Уилльямса в бессознательном состоянии и вызвал полицию. Мужчину доставили в больницу, но врачи не смогли его спасти.

В интервью телеканалу NBC New York соседи Уилльямса отметили, что крайне удивлены случившимся, так как мужчина вел замкнутый образ жизни, и они ни разу не видели, чтобы к нему кто-то приходил.

Подозреваемый в убийстве арестован, его имя не называется.