Норвежская нефтяная госкомпания уберет нефть из названия

Норвежская государственная нефтяная компания Statoil изменит название на Equinor, сообщает Bloomberg.

Компания уберет слово нефть (oil), чтобы отдать должное современным ценностям. Statoil намерена наращивать выработку энергии из возобновляемых источников, что также должно отразиться в новой торговой марке.

Первая часть нового имени — корень английских слов «равенство» и «равновесие» (equality, equilibrium). Вторая часть отражает принадлежность компании к Норвегии.

Компания в своей стратегии указывает, что собирается 15-20 процентов инвестиций направить на развитие возобновляемых источников энергии. Достичь этой цели планируется к 2030 году.

Новое название менеджмент компании вынесет на заседание акционеров, которое состоится 15 мая. Главный акционер, правительство Норвегии, поддерживает эту идею, пишет lenta.ru

Месяц назад Пенсионный фонд Норвегии заявил, что намерен отказаться от вложений в бумаги компаний, связанных с добычей нефти и газа. Фонд объяснил это желанием снизить зависимость государства от углеводородов.

Норвегия — крупнейший в Западной Европе нефте- и газодобытчик. На сырую нефть и газ приходится более половины экспорта страны.