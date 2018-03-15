"Нанотехнологии" ремонта дорог от Ренато Усатого не прижились в Бельцах

В Бельцах ремонтируют улицы, засыпая ямы на дорогах чем-то похожим на песок. Об этом пишет издание Газета.md.

"Ренато Усатый известен как мастер инноваций и нанотехнологий, руководитель сложного производства в фирме в Нижнем Новгороде. Его идеи воплощает его доблестная команда, сначала под руководством Игоря Шеремета, сейчас под руководством бывшего начальника батальона десантников Николая Григоришина. Но как то не приживаются нанатехнологии у нас в Бельцах. Отвергает инновации наш народ", - пишет издание.

В первых днях своего выхода на должность Николай Григоришин рьяно взялся за ремонт улиц:

Спустя месяц на том же месте такая картина: