Корпорация Apple объявила дату ежегодного мероприятия для разработчиков WWDC 2018. Об этом сообщается в пресс-релизе.
Конференция пройдет с 4 по 8 июня 2018 года в Сан-Хосе в McEnery Convention Center. В прошлом году WWDC проходила в этом же калифорнийском городе. Зал рассчитан более чем на шесть тысяч гостей, среди которых ожидаются тысячи разработчиков Apple. Регистрация участников закончится 22 марта.
Предполагается, что на презентации представят новые версии операционных систем компании: macOS, iOS, watchOS и tvOS. Также аналитики рассчитывают, что на выставке будут продемонстрированы новые гаджеты Apple, пишет lenta.ru
На прошлогодней конференции WWDC Apple представила, в частности, новый iPad Pro с диагональю экрана 10,5 дюйма с уменьшенными боковыми рамками.
Комментарии
- Раскрыта природа загадочных фиолетовых "радуг" в небе Арктики
- Назван единственный способ затормозить старение тела
- Знаменитый археолог Джеймс Мелларт оказался обманщиком
- Исследование: быть одиноким полезно для фигуры
- Австралийцы зафиксировали мощные инопланетные сигналы
- Новые нановолокна продлят жизнь солнечным батареям в космосе и обычным батарейкам на Земле
- Землян ждут две недели геомагнитных возмущений и бурь
- ДНК космонавта, прожившего год в космосе, изменилась
- Йеллоустоунский вулкан вновь проявляет активность
- «Хаббл» снял столкновение двух галактик
- Рурак потребовал приговорить Кирилла шести с половиной годам лишения свободы
- Xiaomi выпустила свою версию "криптокотят"
- Рурак потребовал приговорить Кирилла Лучинского шести с половиной годам лишения свободы
- Мужчина бросил взрывчатку в патрульных в Киеве
- Под Одессой сожгли Jaguar депутата городского совета
- ДНК космонавта, прожившего год в космосе, изменилась
- Переход на летнее время 2018: когда в Молдове переводят часы
- Шаолиньский монах протыкает стекло иглой. ВИДЕО
- Редкое облако напугало жителей штата Невада
- Латвийские следователи и прокуроры против публикации ”дела олигархов”.Будут раскрыты тактика и методы следствия.
- 8 марта Майя Санду приняла участие в марше защитников лесбиянок
- Оползень на глазах очевидцев убил грозившую скале пьяную женщину
- "Африканская Кардашьян" с 1,5-метровой попой: На улице все хотят меня отселфить
- Подробности о страшной находке под Хабаровском: обнаружено около 26 пар отрубленных рук
- В Китае прошли испытания скоростного поезда "Фусин"
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. Не начинайте сегодня никаких серьезных дел, потерпите до завтрашнего дня. Постарайтесь лечь спать пораньше. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Возникнет множество неотложных дел, потребующих предельной собранности. Ваша коммуникабельность располагает к встречам с друзьями и близкими людьми. Ваши отношения могут зайти в тупик.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Если Вы водите машину, будьте внимательны на дороге. Неудачный день для секса. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Ваша прямота и откровенность помогут развеять недоговорённости. Приобретенное сегодня либо окажется со скрытым браком, либо вскоре разочарует Вас. Успешны знакомства и поездки.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Многие получат премии или гонорары. Если у Вас есть друзья, с которыми вы по каким-то причинам поссорились и давно не виделись, пригласите их в гости. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День придаст решимости Вашим действиям. Наконец принесет плоды дело, которое Вы уже считали совсем гиблым. Если решается жилищный вопрос, то необходимо будет "покрутиться", чтобы не остаться в дураках. Вероятна новая романтическая связь.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. Возможны деловые встречи или телефонные переговоры с друзьями или родственниками. Придется вернуться к вопросам, встававшим ранее и уже считавшимся закрытыми. Вечером ждите приятных гостей.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Очень активный, насыщенный делами и разговорами день. Встреча с любимым человеком будет необыкновенно страстной. Неблагоприятное время для коллективных занятий или совместных мероприятий, однако, всё за чтобы вы не взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Успешным окажется обращение в органы власти.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Бизнесмены смогут заключить выгодные контракты или обрести надежных партнеров. Сегодня бессознательно могут быть найдены интересные и оптимальные способы решения застарелых проблем. Окажутся полезными советы и рекомендации друзей, с которыми вас связывают длительные отношения. Удачный день для людей творческих профессий.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Гармоничная космическая ситуация способствует Вашему финансовому благополучию. Проявляйте сдержанность, не идите напролом - и Вам представится возможность достичь задуманного. Перегрузки чреваты нервным срывом.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Не исключено, что вечером Вас ждет радостное свидание. Звезды напоминают о том, что нужно навестить родных. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. Возможно, вы почувствуете боли в области желудка. Тщательней контролируйте возросшую обидчивость, чтобы избежать ссор дома. Но не принимайте все так близко к сердцу.
|Banca Nationala a Moldovei
ivankaplat.wordpress.com