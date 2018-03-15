Знаменитый археолог Джеймс Мелларт оказался обманщиком

Известный европейский археолог Джеймс Мелларт оказался фальсификатором: для подтверждения своих исторических теорий он сам придумывал факты.

В 1958 году трое ученых Британского института археологии в Анкаре — Дэвид Френч, Алан Холл и Джеймс Мелларт — в ходе поисков ранних поселений на плато Конья обнаружили холм эпохи неолита, сохранивший огромное количество артефактов. Древнее поселение, основанное охотниками-собирателями 7000−9000 лет назад, получило имя Чатал-Хююк.

Начав в 1961 году раскопки, Мелларт вместе со своей научной группой открыл более 150 помещений и зданий. Некоторые были украшены настенными росписями, рельефами и скульптурами. Важный памятник позволил обогатить знания о ранних поселениях Ближнего Востока. В частности, рисунки и другие свидетельства древности дали возможность проследить зарождение сельского хозяйства и процесс одомашнивания животных. Одна из фресок, выполненная охрой, представляет собой древнейшее изображение извержения вулкана.

Помимо бесспорных фактов, выдвигались различные теории. В частности, Мелларт считал, что Чатал-Хююк играл важную роль в культе матери-богини. С этим не согласились многие другие археологи, которые обвиняли коллегу в том, что тот сочинил в поддержку гипотезы ряд мифов. Из-за возникшего резонанса турецкие власти закрыли доступ к памятнику, и раскопки возобновились лишь в 1990-е годы, пишет nat-geo.ru.

Ранее Мелларт уже оказывался в центре скандала: в 1958 году он сообщил о новых богатых находках в районе города Дорак, но по результатам проверки установить происхождение предметов не удалось. Коллеги пришли к мнению, что археолог сам подделал артефакты, но доказать это не смогли. Наконец, тень в очередной раз легла на его имя после опубликования материалов о новый фресках, якобы найденных в Чатал-Хююке: Мелларт не представил ни одной фотографии, зато щедро снабдил результаты «исследования» рисунками.

Археолог скончался в 2012 году в возрасте 86 лет. Незадолго до смерти он попросил ученых из некоммерческой организации Luwian Studies опубликовать его оставшиеся ненапечатанными открытия. Причина этого предсмертного желания не ясна: видимо, Мелларт искренне верил в то, что может сам дописывать недостающие звенья истории. Коллеги, изучая оставшиеся в его доме документы и артефакты, нашли неопровержимые доказательства многочисленных фальсификаций.