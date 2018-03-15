Студия Fox нашла новых авторов для продолжения франшизы "Крепкий орешек"

Чад Хэйес и Кэри Хэйес, приложившие руку к созданию хорроров «Заклятие» и «Дом восковых фигур», подключились к работе над новым фильмом экшен-франшизы «Крепкий орешек». Им предстоит переписать черновой текст неизвестного сценариста.

Постановщиком проекта по-прежнему значится Лен Уайзман, сообщает kinopoisk.ru.

«Крепкий орешек: Год первый» совместит в себе элементы приквела и сиквела. По сюжету взрослый и заматеревший Джон МакКлейн в исполнении Брюса Уиллиса вспоминает о начале карьеры полицейского на улицах Нью-Йорка. Часть действия развернется в 1979 году, где новичка МакКлейна сыграет молодой актер.

Самый первый «Крепкий орешек», основанный на романе Родерика Торпа, увидел свет в 1988 году и моментально сделал из Брюса Уиллиса звезду боевиков. Лента стала чрезвычайно популярной и породила несколько продолжений. В общей сложности франшиза заработала в прокате 1,4 млрд долларов.

Уайзман ранее отвечал за постановку четвертого фильма франшизы. «Крепкий орешек 4.0» при бюджете в 110 млн долларов собрал 383 млн долларов и был достаточно равнодушно принят зрителями и критиками. В 2013-м вышло продолжение «Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть», действие которого развернулось в России. Лента окупилась в прокате, но волна негативной критики заставила студию задуматься о смене направления для всей серии.