Чад Хэйес и Кэри Хэйес, приложившие руку к созданию хорроров «Заклятие» и «Дом восковых фигур», подключились к работе над новым фильмом экшен-франшизы «Крепкий орешек». Им предстоит переписать черновой текст неизвестного сценариста.
Постановщиком проекта по-прежнему значится Лен Уайзман, сообщает kinopoisk.ru.
«Крепкий орешек: Год первый» совместит в себе элементы приквела и сиквела. По сюжету взрослый и заматеревший Джон МакКлейн в исполнении Брюса Уиллиса вспоминает о начале карьеры полицейского на улицах Нью-Йорка. Часть действия развернется в 1979 году, где новичка МакКлейна сыграет молодой актер.
Самый первый «Крепкий орешек», основанный на романе Родерика Торпа, увидел свет в 1988 году и моментально сделал из Брюса Уиллиса звезду боевиков. Лента стала чрезвычайно популярной и породила несколько продолжений. В общей сложности франшиза заработала в прокате 1,4 млрд долларов.
Уайзман ранее отвечал за постановку четвертого фильма франшизы. «Крепкий орешек 4.0» при бюджете в 110 млн долларов собрал 383 млн долларов и был достаточно равнодушно принят зрителями и критиками. В 2013-м вышло продолжение «Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть», действие которого развернулось в России. Лента окупилась в прокате, но волна негативной критики заставила студию задуматься о смене направления для всей серии.
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Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Не исключено, что вечером Вас ждет радостное свидание. Звезды напоминают о том, что нужно навестить родных. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.
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РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. Возможно, вы почувствуете боли в области желудка. Тщательней контролируйте возросшую обидчивость, чтобы избежать ссор дома. Но не принимайте все так близко к сердцу.
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