Загадочные фиолетовые радуги, иногда появляющиеся в небесах над приполярными регионами Канады в последние три года, возникли в результате взаимодействия магнитного щита Земли и частиц высокой энергии, проникших глубоко в атмосферу планеты, сообщает Phys.org.
"Это фиолетовое сияние можно увидеть на Земле с расстояния в несколько тысяч километров от той точки, где оно возникает. Это говорит о том, что оно зарождается где-то в космосе, за пределами атмосферы Земли. Чем больше данных мы накопим по последующим вспышкам такого рода, тем быстрее мы узнаем, как они работают и как они влияют на "космическую погоду", — заявила Лиз Макдональд, астрофизик из Центра космических полетов НАСА в Гринбелте (США).
Полярные сияния являются продуктом взаимодействия магнитосферы Земли и солнечного ветра – потока плазмы и заряженных частиц, который Солнце испускает в космос. Эти частицы движутся вдоль силовых линий магнитного поля планеты, "ножки" которых находятся у полюсов Земли.
В последние годы, как рассказывает Макдональд, фотографы-любители, помогающие НАСА изучать полярные сияния на Земле, начали говорить появлении нового типа вспышек в арктических небесах, которые не похожи ни на одно другое проявление авроры, передает РИА Новости.
Заручившись помощью нескольких десятков фотографов, ученые два года наблюдали за подобными вспышками, используя не только наземные обсерватории и инструменты, но и флотилию зондов Swarm, запущенную Европейским космическим агентством в 2013 году с Плесецкого космодрома для изучения свойств магнитного поля Земли.
В июле 2016 года ученым впервые удалось всесторонне изучить подобные вспышки, и выяснить, что их предполагаемый "прародитель" – скопления протонов высокой энергии – не имеют к ним никакого отношения. Эти фиолетовые сияния, как обнаружили Макдональд и ее коллеги, на самом деле возникали в результате необычного взаимодействия солнечных электронов и магнитного поля Земли.
С другой стороны, небольшая часть частиц, обладающих достаточно большой энергией, "прорывается" дальше и ниже, и взаимодействует с молекулами нижних слоев атмосферы, формируя узкие пучки ионов оксида азота. Они испускают лучи красного и фиолетового света, а не зеленого и синего, как ионы "чистого" кислорода и азота, что объясняет необычную окраску "фиолетовых радуг" Арктики.
Дальнейшие наблюдения за этими потоками частиц, как надеются эксперты НАСА, помогут понять, что именно порождает их и почему они появляются только в те времена, когда за полярным кругом бушует северное сияние.
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